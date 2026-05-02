明日3日(日・祝)から4日(月・祝)は広い範囲で雨となりそうですが、5日(火・祝)は天気が回復して行楽日和になりそうです。連休後半は晴れ間が期待できる一方、天気の見方には少し注意したい点もあります。ゴールデンウィークの天気と連休明けの天気明日3日(日・祝)から4日(月・祝)にかけて、広い範囲で曇りや雨になるでしょう。雨のピークは、3日午後から4日午前と見られます。雨の降る時間が長くなったり、一時的に降り方が強まる