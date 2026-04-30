今日4月30日は、沖縄や九州から近畿は雨や雷雨で非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所がありそうです。道路の冠水に注意が必要です。東海や関東も次第に雨が降り出すでしょう。沖縄や西日本は雨や雷雨非常に激しい雨や激しい雨の恐れ今日4月30日は低気圧が西日本の南を進む予想です。沖縄や九州から近畿は雨や雷雨でしょう。沖縄や奄美は昼頃、四国や近畿南部は夕方から夜に