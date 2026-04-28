今日28日(火)は、東京都心など関東南部で風が強く、「強風注意報」発表中です。鯉のぼりは勢いよく泳ぎますが、日中いっぱいは強風に注意が必要です。洗濯物など飛ばされないよう、ご注意下さい。東京都心などで「強風注意報」発表中日中いっぱい注意今日28日(火)は、東京都心など関東南部で南よりの風が強まっています。東京都心では、昼頃から10分間の平均風速7〜8m/sの風が断続的に吹いていて、最大瞬間風速14.7m/s(13:30)を