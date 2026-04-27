きょう04月27日(月)夕方、東京都心の空に虹のアーチがかかりました。大型連休を前に晴天を祈願する虹の架け橋です。きょう4月27日(月)、雨が降り続いていた関東地方は、夕方に入り、西から天気が回復しています。午後6時ごろ、東京都心に西日が差し込み、東京都豊島区にあるサンシャイン60から東京スカイツリーのある東の方角に虹のアーチがかかっているのが確認できました。大型連休を前に晴天を祈願する虹の架け橋となりました。