今日27日(月)明け方、北海道十勝地方南部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。津波の心配はありませんが、揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどに警戒が必要です。地震発生後は、同程度の揺れが続く可能性があり、今後の地震活動や雨にも注意が必要です。十勝地方南部で震度5強マグニチュード6.2の地震今朝27日(月)午前5時23分、北海道十勝地方南部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。震源の深さは83k