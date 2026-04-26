今日26日の夜は、近畿では広く雨が降り、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。明日27日の朝には雨はやみますが、その後も5月3日ごろにかけて、曇りや雨の日が多くなる見込みです。今夜は、四国沖を低気圧が進み、近畿地方には湿った空気が流れ込む見込みです。このため、広く雨が降り、本降りになる所もあるでしょう。特に、紀伊半島の南東側では、雷を伴って激しく降る恐れもあるため、雨の降り方や落雷、突風に注意が必要です