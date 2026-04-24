26日(日)から28日(火)は全国的に気圧が低下するでしょう。26日(日)は名古屋で、27日(月)は東京で影響が大きくなりそうです。28日(火)は札幌や仙台で影響度「大」となるでしょう。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。気圧のアップダウン大頭痛やめまいに気をつけて今日24日は、北から高気圧に覆われるでしょう。全国的に気圧は上昇する見込みです。25日(土)は本州付近で