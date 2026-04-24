北海道でも桜シーズンが本格化しています。今日24日(金)、札幌で、桜(ソメイヨシノ)が満開となりました。平年と比べて12日早く、昨年より3日早い満開です。札幌では平年より12日早く満開今日24日(金)、札幌で、桜(ソメイヨシノ)が満開となりました。平年と比べて12日早く、昨年より3日早い満開です。札幌では4月18日(土)に平年より13日早く、昨年より5日早く開花し、およそ1週間で満開となりました。週末はお花見日和に北海道内の