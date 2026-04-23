今朝23日、中之島(鹿児島県十島村)では1時間に79.0ミリの非常に激しい雨を観測しました。午後も激しい雨の降る所があるでしょう。関東でも午後は広く雨が降り、帰宅時間帯には雨脚が強まって、沿岸部では横殴りの雨となりそうです。大きめのしっかりとした傘をお持ちください。九州南部で非常に激しい雨を観測今日23日は、低気圧や前線の影響で、西日本を中心に本降りの雨となっています。暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態