今日22日(水)の中国地方の天気は下り坂で、夕方には西部を中心に所々で雨が降るでしょう。明日23日(木)は広く雨が降り、肌寒くなる見込みです。この先、天気は数日の周期で変わるでしょう。気温変化で体調を崩さないよう、体調管理にお気をつけください。今日22日(水)午後は天気は下り坂西部を中心に雨今日22日(水)昼過ぎの中国地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲に覆われ、山口県など西部に雨雲がかかりはじめています。今