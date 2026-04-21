今日4月21日(火)は、西日本から東日本を中心に晴れますが、東海や北陸、東北や北海道は雨や雷雨の所があるでしょう。また西日本から北日本の広い範囲で黄砂飛来の影響で、見通しが悪くなります。西〜北日本で晴れ間今日21日(火)は、沖縄と九州、四国、中国、近畿を中心に晴れ間が広がるでしょう。東海や関東も午後は次第に天気が回復する見込みです。強い日差しが降り注ぎますので、屋外では日焼け止めや帽子など紫外線対策をして