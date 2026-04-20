ここ1週間(4月13日8時00分〜20日8時00分)で発生した地震は52回で、そのうち最大震度3以上の地震は6回でした。18日には長野県で震度5強と震度5弱を立て続けに観測しています。地震は突然やってきます。日頃の備えを今一度、見直しておきましょう。ここ1週間の地震回数上の図は、全国で1週間のうちに震度1以上を観測した地震の震央を示したものです。ここ1週間(4月13日8時00分〜20日8時00分)では、震度1以上の地震は52回で、そのうち