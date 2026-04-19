台風4号は、次第に小笠原諸島から遠ざかりますが、西日本〜北日本の太平洋沿岸では広い範囲で波浪注意報が発表されています。20日(月)にかけて、うねりを伴った高波に注意が必要です。台風4号遠ざかっても波の影響残るサイパンなどマリアナ諸島を直撃した台風4号は、19日(日)午前9時現在、南鳥島近海を1時間に30キロの速さで北東へ進んでいます。中心気圧は980hPa、中心付近の最大風速は25m/s、最大瞬間風速は35m/sです。このあと