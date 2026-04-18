明日19日の明け方は、全国的に国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」を見られるチャンスです。見られる時刻や観測のポイント、各地の天気をまとめました。国際宇宙ステーション(ISS) 「きぼう」が見られる地域や時刻国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで、地球の周りを回っ