今日(18日)、札幌で桜(ソメイヨシノ)の開花を観測しました。平年より13日早く、昨年と比べて5日早い観測で、1953年からの統計史上、2番目に早い観測となりました。札幌で桜開花!統計史上2番目の早さに北海道では4月13日に道南の松前で、独自観測ではありますが、桜の開花を観測し、桜前線が上陸しました。札幌では、今日(18日)の午前9時頃の観測では4輪ほど咲いており、ついに午後3時頃の観測で、開花の基準を満たし、札幌でも桜