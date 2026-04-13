今日13日(月)も広い範囲で季節先取りの暖かさとなり、福島市では最高気温が26.8℃まで上がるなど、今年初めて25℃以上の夏日になった所もありました。明日14日(火)以降も日本付近は暖かい空気に覆われて、気温の高い状態は続く予想です。朝と昼の寒暖差が大きい時期でもあるので、体調管理に注意が必要です。列島を包み込む暖かな空気ヨーロッパ中期予報センターよると、4 月13日から20日にかけて、日本付近の上空5500?付近(500hPa