今日4月13日(月)は、本州付近は高気圧に覆われて晴れる所が多いでしょう。九州南部や四国では雨、北海道ではにわか雨や雷雨となる所がある見込みです。本州は晴れて日差し強い今日13日(月)は、本州は晴れる所が多いでしょう。東京や名古屋、大阪など各地で強い日差しが降り注ぐ見込みです。日中は上着いらずの暖かさですが、朝晩との気温差が大きいため、調節しやすい服装がおすすめです。屋外では日焼け止めや帽子で紫外線対策を