今日10日(金)の関東は、断続的に雨が降り、南よりの風が強まるでしょう。飛来物などご注意ください。夕方以降は、千葉や神奈川など南部を中心に、土砂降りの雨になる所もありそうです。ただ、明日11日(土)は天気が回復して、気温がグンと上がるでしょう。東京都心は26℃の予想で、今年初めての夏日になりそうです。急な暑さで体調を崩さないようご注意ください。今日10日(金)夕方以降は南部を中心に土砂降りの所も今日10日(金)は