今日4月6日は、秋田から桜(ソメイヨシノ)開花の便りが届きました。また、下関と徳島、長野、山形からは満開の便りが届いています。秋田で平年より大幅に早く桜が開花今日4月6日は、秋田で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年より11日早く、昨年より9日早い開花です。秋田で4月6日の開花は、2021年と2023年の4月4日に次ぐ早さとなっています。秋田市では、今日6日は最高気温が今年に入って初めて20.0℃(5月中旬並み)を記録しまし