今日6日は高気圧に緩やかに覆われる所が多いですが、明日7日以降は頻繁に低気圧が日本付近を通過するため、気圧の変化が激しくなるでしょう。症状の出やすい方は早めの対策を心がけてください。今日6日は気圧が少しずつ低下日本海側で影響度「大」も今日6日の本州付近は日中は高気圧に覆われますが、夜には日本海と九州の西に低気圧が進んでくるでしょう。全国的に気圧は下がる傾向で、特に北陸や山陰、九州北部など日本海側で影