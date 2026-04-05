この先一週間の近畿地方は、天気も気温も変化が大きいでしょう。明日6日は夏日になる所もありますが、明後日7日は雨が降り、その後は朝晩を中心に冷える日もありそうです。明日6日の天気と気温明日6日は、西から低気圧や前線が近づく見込みです。近畿地方では、午前中は晴れますが、午後は雲が広がりやすくなるでしょう。夜は、雨の降りだす所もある見込みです。朝は極端に冷えることはなく、昼間の最高気温は平年より高くなる見込