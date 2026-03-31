北陸地方の桜の開花は各地平年より早く、新年度を桜で迎える事ができそうですが、天気は雨で始まるでしょう。その後も短い周期で低気圧が通過し雨の日が多そうです。今週末(4日,5日)は、お花見を計画されている方もいらっしゃると思いますが天気に注意が必要です。1日(水)夕方から2日(木)朝にかけて雨歓迎会には傘を忘れずに新年度4月1日朝は曇りですが、夕方から雨が降り始め夜になると傘が必要な雨となりそうです。北陸地方