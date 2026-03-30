今日30日(月)も桜(ソメイヨシノ)の満開の便りが届いています。広島、京都、名古屋で満開の発表がありました。いずれも平年より早い満開の発表で順調に桜の季節が進んでいることがわかります。広島京都名古屋で満開発表今日30日(月)は、本州では晴れ間の出た所が多く、汗ばむ陽気の所もあるなど平年を上回る気温の所が多くなりました。この暖かさで桜の開花も進み、広島・京都・名古屋で桜の満開の発表がありました。広島:平年