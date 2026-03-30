今日30日は低気圧や前線の影響で、西日本では雨の範囲が広がるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。最高気温は平年より大幅に高い所が多く、九州から関東を中心に20℃を超える所が続出するでしょう。西から雨の範囲が広がる晴れ間の出る所もにわか雨今日30日は大陸から南西諸島にのびる前線が北上し、低気圧が九州に近づく予想です。沖縄は曇りや雨でしょう。九州は昼頃から次第に雨が降りだし、四国や中国地方も夜は広く