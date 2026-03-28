30日(月)は西日本で雨が降り始め、31日(火)は西日本から東日本で雨と風が強まる見込みです。低気圧の発達の程度によっては太平洋側を中心に警報級の大雨となるおそれがあり、雨の降り方に注意が必要です。30日〜31日雨・風強まり荒れた天気大雨のおそれも30日(月)は西から低気圧や前線が近づき、西日本では次第に雨が降り始める見込みです。九州南部を中心に降水量が多くなるでしょう。31日(火)は、低気圧が発達しながら日本海