今日25日の近畿地方は、昼前から雨の降る所が多くなり、夕方から本降りの雨となる見込みです。特に太平洋側で雨や風が強まりやすいため、しっかりした大きめの傘を持っていくと良いでしょう。昼間の気温は、昨日24日よりも低くなる見込みです。花粉の飛散量は抑えられるでしょう。今日25日午後は広く本降りの雨に今日25日は、南の海上を低気圧が発達しながら進む見込みです。このため近畿地方では、昼前から雨の降る所が多くなる