今日24日は暖かな日差しのもと、奈良市、和歌山市、姫路市(姫路城)で、桜の開花が発表されました。この先もしばらく気温の高い日が続き、近畿の桜は一気に咲き進んで、3月の終わりから4月上旬にかけて見頃を迎える所が多くなりそうです。一方で、たびたび雨の可能性があるため、お花見の計画は最新の天気予報を確認しながら立てると安心です。今日24日は奈良・和歌山・姫路で桜開花大阪も開花間近今日24日は朝から暖かな日差しが