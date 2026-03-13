関東地方はこの先、寒さが次第にやわらぎ、来週にかけて気温は上昇傾向となるでしょう。東京では19日(木)に最高気温が20℃まで上がる予想で、桜のつぼみがグッと膨らむでしょう。今後の気温や桜の開花予想についてお伝えします。今夜(13日)は沿岸部で冷たい雨14日は天気回復も北風強め関東地方は、今日13日(金)は低気圧が前線を伴いながら、日本の南を東へ進んでいます。そのため、関東地方は北東の湿った風が流れ込み、沿岸部を