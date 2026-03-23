25日(水)は、前線を伴った低気圧の影響で、西日本から東日本の太平洋側を中心に雨が降る見込みです。雨の影響で、日中の気温上昇がやや抑えられるでしょう。東日本では、26日(木)も湿った空気などの影響で雨の降る所が多い見込みです。25日〜26日前線を伴った低気圧が南の海上を東進25日(水)は、前線を伴った低気圧が、南西諸島付近から日本の南の海上を東へ進むでしょう。26日(木)は、低気圧は南の海上を東へ進みながら、日本か