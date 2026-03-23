今日23日は、九州から関東では天気が回復するでしょう。北陸と東北は急にザッと強い雨が降り、北海道は雪が降る所もありそうです。最高気温は4月上旬から中旬並みの所が多く、鹿児島や高知では20℃を超えるでしょう。関東以西は天気回復へ北陸や東北は雷雨に注意今日23日は本州の南を進む低気圧の影響で、九州から近畿は朝までは所々で雨が降りますが、日中は次第に晴れるでしょう。東海や関東甲信は、昼頃まで沿岸部を中心に雨