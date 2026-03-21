21日午後8時42分頃、熊本県天草・芦北地方を震源とするマグニチュード3.3の地震が発生し、熊本県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要21日午後8時42分頃、熊本県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県天草・芦北地方(北緯32.3度、東経130.4度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以