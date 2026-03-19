東海地方は、明日20日(金・祝)からの3連休は、22日(日)夕方にかけて大体晴れるでしょう。花粉は、3連休や来週にかけても、多くの所で「極めて多い」予想です。特に、明日20日(金・祝)は、黄砂の飛来も予想されます。スギ、ヒノキ、黄砂の影響に注意してください。今日19日(木)は天気回復午後は広く晴れ間が戻るも花粉に注意今日19日(木)、雨を降らせた前線は、東海地方から離れ、西から高気圧に覆われてきています。午後は、広く