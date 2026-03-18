今日18日午後2時、東京・靖国神社にある桜(標本木)は2輪の花が咲いていましたが、「開花発表」は見送りとなりました。咲いているのに、開花の発表に至らなかったのには、理由があります。東京の桜午前に1輪午後に2輪咲いていた今年の桜の開花前線は平年より早いペースで進んでいます。気象台の標本木は、16日に高知と岐阜、甲府で、昨日17日には名古屋で開花しました。東京都内でも桜の蕾が膨らんでいる様子があちらこちらで確