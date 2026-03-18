今日18日は近畿から東北でスギ花粉が飛びやすく、名古屋市や仙台市をはじめ、最も上のランクの「極めて多い」所もあるでしょう。向こう一週間は、スギ花粉の飛散が続く中、ヒノキ花粉の飛散量が次第に増えて4月上旬にかけて広範囲でピークとなる予想です。スギ花粉東北の太平洋側や東海を中心に「極めて多い」所も今日18日(水)は、前線に伴う雨雲が西から近づきます。九州と中国、四国は、早い所では朝のうちから雨で、昼前には