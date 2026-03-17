17日(火)は晴れて春の陽気となりますが、18日(水)は一転して雨が降る見込みです。和歌山県南部では激しい雨や雷雨の所があるでしょう。17日(火)午後も天気の崩れなし17日(火)の近畿地方は、高気圧に覆われる見込みです。薄い雲が広がる程度で、各地ともおおむね晴れるでしょう。昼間の気温は16日(月)と同じくらいで、平年並みか、平年より少し高い見込みです。風が弱まるため、より暖かく感じられそうです。18日(水)午後は本降