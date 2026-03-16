今日16日(月)、岐阜で全国のトップを切って、桜(ソメイヨシノ)が開花しました。今週は、東海地方で続々と桜が開花するでしょう。ただ、この先2週間は、たびたび雨の降る日があるため、お花見の予定を立てる時は注意が必要です。今日16日(月)もポカポカ陽気が続く静岡県はどんより曇り空の所も今日16日(月)、本州付近は高気圧に覆われていますが、静岡県は局地的な気圧の谷になっています。東海地方は、広く晴れていますが、静岡