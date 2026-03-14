東北から関東、東海では、来週もスギ花粉の最盛期が続くでしょう。一方で、来週くらいから関東や西日本では、花粉シーズンが、徐々にスギからヒノキにバトンタッチする見込みです。両方にアレルギーのある方は、対策を継続するようにしてください。明日15日も関東のスギ花粉は「極めて多い」関東・九州などではヒノキ花粉も明日15日も、晴れて暖かくなる所が多いため、関東や東北の太平洋側、北陸、東海で「極めて多い」スギ花粉