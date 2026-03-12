今日12日はオホーツク海側で雪が強まっている北海道ですが、この先は寒気の影響を受けにくくなるため、4月にかけて気温は平年より高くなる見込みです。低気圧の通過に伴い一時的に雪が降ることはありますが、冬型の気圧配置になりにくく、平年と比べて日差しは多くなりそう。全般に雪解けは順調に進み、4月下旬には北海道でも桜が開花する見込みです。この先は春を感じられる日が一気に増えていくでしょう。1週目(3月14日〜20日)