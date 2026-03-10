10日午後3時28分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード4.6の地震が発生し、福島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要10日午後3時28分頃、福島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は福島県沖(北緯37.4度、東経141.1度)で、震源の深さは約60km、地震の規模(マグニチュード)は4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【震