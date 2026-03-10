明日11日(水)以降も短い周期で天気が変わるでしょう。12日(木)から13日(金)は関東で再び雪が降る可能性があります。今週末からはこの時期としては暖かい日が多くなり、桜のつぼみも膨らむでしょう。12日〜13日は太平洋側で雨や雪明日11日(水)は北陸や東北、北海道の一部で雪が降りますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。12日(木)から13日(金)にかけては、九州から関東の南を低気圧が進むため、太平洋側を中心に雨雲がかかりそう