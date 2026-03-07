この先8日(日)〜20日(金・祝)は、高気圧に覆われやすく、晴れ間の出る日が多くなるでしょう。12日(木)〜13日(金)は気圧の谷の影響で、西日本から東日本では雨が降る可能性があります。気温は平年並みかやや高い日が多く、15日(日)以降は東京から西の地域で最高気温15℃以上と、春本番の暖かさとなるでしょう。明日は北海道で大雪に太平洋側ほど晴れ間の出る日が多い1週目は全国的に高気圧に覆われやすく、太平洋側を中心に晴れ間