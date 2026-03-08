12日(木)から13日(金)、関東で雨や雪となる可能性があるものの、向こう1週間は、太平洋側を中心に晴れる日が多い見込みです。特に14日(土)から15日(日)は、最高気温が15℃前後になる所が多く、春本番の陽気になるでしょう。16日(月)以降は、周期的に気圧の谷の影響を受ける見込みです。明日9日(月)〜10日(火)は日本海側で曇りや雨明日9日(月)から10日(火)は、低気圧や前線の影響で北日本から東日本は雲が広がりやすく、日本海側は