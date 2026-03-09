今日9日は、上空に寒気を伴った気圧の谷が近づく見込みです。このため西日本や東日本では大気の状態が不安定になりそうです。今は晴れているところが多いですが、夕方以降はところどころで雨や雪が降り、雷を伴う恐れもあります。関東も夜は天気の崩れるところがあるでしょう。今日9日夜は関東でもにわか雨、にわか雪今日9日は九州から関東にかけて大気の状態が不安定になるでしょう。午後は変わりやすい天気で、夕方以降はとこ