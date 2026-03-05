昨日4日(水)に日本気象協会が発表した最新の桜開花予想によると、東京のソメイヨシノの開花は3月21日の予想。いよいよあと2週間ほどで桜の季節となるでしょう。関東地方はこの先の気温は、平年並みか平年よりやや高く、着実に本格的な春へと歩みを進めそうです。関東地方はこの先も極端な寒さはない見込み今日5日(木)の関東地方は、北よりの風が強いものの、最高気温は15℃前後まで上がり、日差しの下ではぽかぽかと感じられる陽気