今日5日の近畿地方は、各地とも晴れ間が広がるでしょう。スギ花粉が「極めて多く」飛ぶ所が多いため、花粉症の方は万全の対策が必要です。今日5日各地とも日差し戻る今日5日の近畿地方は、北からの高気圧に覆われる見込みです。大阪や京都など中部と南部では、おおむね晴れるでしょう。北部では、午前中は雲が多いですが、午後は晴れ間が広がる見込みです。昼間の最高気温は、大阪では15℃くらいで、きのうより3℃ほど高くなるで