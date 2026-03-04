今日3月4日は、日本の東を進む低気圧の影響で北日本中心に雪や雨となり、太平洋側で大雪の所があるでしょう。一方、東日本や西日本は晴れ間が広がる所が多い見込みです。北日本の太平洋側は雪や風が強まる東北や北海道は湿った雪や雨が降り、太平洋側の平地でも大雪になる所があります。峠道や山間部では積雪や路面凍結に注意が必要です。沿岸部を中心に風も強まるため、吹雪による見通しの悪化や交通機関の乱れに備えて、外出時間