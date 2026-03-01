気象の分野では、3〜5月が春。北陸地方の(2025年12月〜2026年2月)の冬を振り返ると、全体では「平均気温は平年より高く、降雪量は平年並み」となりました。ただ、日別地点別に見ると状況は大きく異なり、過去の常識が通用しない気象の極端化が進んでいるようです。暦は進んでいきますが、北陸地方ではこのあとも寒の戻りがあるでしょう。寒暖差が大きくなりますので、体調を崩さないようにお過ごし下さい。金沢気温のベースが高