関東地方は3月3日(火)に冷たい雨が降るでしょう。山沿いでは雪が降りそうです。4日(水)以降も朝晩を中心に寒くなるでしょう。体の冷えによる体調の乱れに注意が必要です。3月のスタートは天気と気温が短い周期で変化今日28日(土)の関東地方は、北風が強まったもののたっぷりの日差しが届き、南部では日中、4月下旬から5月上旬並みまで気温が上がりました。この暖かさは明日3月1日(日)も続くでしょう。北風が収まるため春の訪れを実