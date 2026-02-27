東京と福岡は、すでにスギ花粉の最盛期に入っており、明日28日は、東京で「極めて多い」、福岡で「非常に多い」スギ花粉が飛散する見込みです。ほかの地域も、3月上旬にはピークを迎える所が多いでしょう。花粉症の方は、飛散量に合わせて対策を強化するようにしてください。東京のスギ花粉飛散量晴れる日は「非常に多い〜極めて多い」明日28日は、本州の日本海側は雨の降る所が多く、スギ花粉の飛散が抑えられますが、本州の太