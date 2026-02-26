昨日25日(水)は、少雨状態の太平洋側で久しぶりのまとまった雨となりました。この先は天気が周期的に変化し、明日27日(金)は西日本で、週明け3月3日(火)頃は、東日本の太平洋側でも雨が降りそうです。ただ、降水は一時的で、少雨状態を解消するほどの雨にはならない見込みです。昨日は太平洋側で久しぶりのまとまった雨昨日25日(水)は、低気圧や前線の影響で太平洋側を中心に本降りの雨となりました。昨日25日(水)の日降水量は、千